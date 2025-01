Elsbeth du 22 janvier 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





Elsbeth, vos épisodes inédits du mercredi 22 janvier 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Elsbeth ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 22 janvier 2025

Épisode 5 « Echec et match » : Une icône du tennis, Johann « Yoyo » Arnaldo, s’effondre et meurt en plein match lors du prestigieux tournoi de New York. Tandis que l’unité des Affaires sensibles ouvre une enquête, Elsbeth remarque le comportement troublant de Cliff McGrath, le père et entraîneur de l’adversaire de Yoyo. Convaincue qu’il pourrait s’agir d’un meurtre, elle collabore avec le lieutenant Smullen pour percer les mystères entourant ce drame. Leur investigation dévoilera les sombres secrets du monde du tennis professionnel…

Épisode 6 « Esthétique d’un meurtre » : Une jeune chirurgienne plastique est découverte morte dans sa clinique, le corps couvert de piqûres mystérieuses. Elsbeth ne peut s’empêcher de remarquer le calme troublant de Vanessa Holmes, une collègue de la victime, malgré un alibi apparemment solide. Avec l’aide de Kaya, elle s’oriente vers une piste évidente : le coupable possède forcément des connaissances médicales, ce qui ne fait qu’accentuer ses soupçons envers Vanessa.



« Elsbeth » : rappel de la présentation de la série

Après une carrière brillante à Chicago, Elsbeth Tascioni, une avocate hors du commun, met à profit son regard unique pour aider la police de New York à démasquer les criminels.

Personnages et interprètes

Avec : Carrie Preston (Elsbeth Tascioni), Wendell Pierce (Le capitaine C.W. Wagner), Carra Patterson (L’officière Kaya Blanke), Fredric Lehne (Le lieutenant Dave Noonan)