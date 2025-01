« Le tatoueur d’Auschwitz » : la série inédite ce soir sur M6 (22 janvier 2025)

Publicité





« Le tatoueur d’Auschwitz » : histoire et interprètes de la série inédite d’M6 ce soir, mercredi 22 janvier 2025 – Ce mercredi soir, M6 lance la série inédite « Le tatoueur d’Auschwitz ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







Publicité





« Le tatoueur d’Auschwitz » du 22 janvier, les épisodes

Chapitre 1 : Lale Sokolov, survivant de l’Holocauste, rencontre l’écrivaine Heather Morris, qui se charge de rédiger sa biographie. Il partage avec elle les souvenirs douloureux et fragmentés des années les plus sombres de sa vie, lorsqu’il était tatoueur au camp d’Auschwitz, mais également l’histoire de sa rencontre avec Gita, la femme qui deviendra l’amour de sa vie.

Chapitre 2 : Le SS Baretzki prend Lale sous sa protection, instaurant entre eux une relation ambiguë et malsaine. En échange de son aide pour permettre à Lale et Gita de communiquer, Baretzki impose à Lale de satisfaire toutes ses exigences. Malgré la contrainte, Lale accepte, prêt à tout pour passer quelques instants avec la femme qu’il aime. Cependant, une blessure au bras de Gita s’infecte, mettant en péril sa vie et leur amour naissant.



Publicité





Interprètes et personnages

Avec Jonah Hauer King (Lale Sokolov), Harvey KEITEL (Lale Sokolov âgé), Shira Haas (Gita jeune), Anna Próchniak (Gita), Melanie LYNSKEY (Heather Morris), Jonas NAY (Stefan Baretzki), Tallulah HADDON (Hanna), Mili Eshet (Ivana)