Enquête Exclusive du 12 janvier : sommaire du numéro ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 12 janvier 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s'agit d'un inédit avec pour thème « France-Chine, la guerre secrète ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 12 janvier 2025 : votre émission en résumé

En France, comme dans de nombreuses démocraties occidentales, la Chine mène une guerre discrète mais implacable pour s’imposer comme la première puissance militaire et économique mondiale d’ici 2049, date symbolique du centenaire de l’arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois. Cette ambition, orchestrée avec une précision millimétrée, repose sur une stratégie mêlant espionnage industriel, vol de technologies et construction de réseaux d’influence. Les impacts financiers et sociaux de ces actions se chiffrent déjà en milliards d’euros pour nos entreprises françaises.

Un exemple marquant est celui d’un fleuron industriel français, Airbus, pris pour cible dans une vaste affaire d’espionnage. Un ancien haut dirigeant de l’entreprise a accepté de révéler comment la Chine a subtilement détourné un Airbus A320 afin de le copier à son avantage. Notre programme spatial européen n’a pas été épargné : le directeur du projet Galileo a dévoilé en exclusivité le stratagème élaboré par Pékin pour tenter de neutraliser ce système de positionnement par satellites.



Pour asseoir sa domination militaire, la Chine n’a pas hésité à attirer des experts stratégiques en leur offrant des rémunérations astronomiques. Plusieurs pilotes de chasse français ont ainsi été débauchés. Dans une démarche exceptionnelle, les services de contre-espionnage français nous ont ouvert leurs portes pour dévoiler leurs efforts visant à contenir ces fuites au sein des forces armées.

Parallèlement, Pékin cherche à museler ses opposants, n’hésitant pas à mener des opérations spéciales sur le sol français. En plein Paris, une dissidente ouïghoure a été victime d’une tentative d’enlèvement. En retraçant cette affaire, nous avons découvert l’implication directe de fonctionnaires chinois. Agents secrets, opérations commandos et scandales étouffés : notre enquête de plusieurs mois lève le voile sur les stratégies du régime chinois en France pour atteindre son objectif de suprématie mondiale.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.