Enquête Exclusive du 5 janvier : sommaire du numéro ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 5 janvier 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit avec pour thème « Juifs orthodoxes à New York : au cœur d’une communauté ultra-fermée ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 5 janvier 2025 : votre émission en résumé

Aux États-Unis, une communauté à la fois très visible et difficile d’accès intrigue : celle des juifs ultra-orthodoxes. Comptant environ 200 000 membres, majoritairement installés à New York, ils représentent la branche la plus conservatrice et religieuse du judaïsme. Leur apparence est immédiatement reconnaissable : les hommes portent chapeaux noirs et redingotes, tandis que les femmes arborent jupes longues et perruques. Exceptionnellement, nous avons pu pénétrer dans cet univers cloisonné pour documenter leur quotidien, généralement à l’abri des regards extérieurs.

Les juifs ultra-orthodoxes vivent en marge du monde moderne, dans un cadre communautaire hermétique. Les mariages se font exclusivement au sein de leur groupe, et les familles, souvent nombreuses, dépassent fréquemment les six enfants. Leur vie est entièrement structurée par la religion, dont la pratique reste inchangée depuis le XVIIIe siècle. Le yiddish, langue des juifs d’Europe de l’Est avant la Seconde Guerre mondiale, demeure leur moyen de communication. Dans les courants les plus rigoristes, les hommes consacrent leur vie à l’étude religieuse, tandis que les femmes travaillent pour subvenir aux besoins de la famille. La famille Katz, avec ses neuf enfants, nous a ouvert les portes de son intimité : de l’école à la synagogue, en passant par les rites, les fêtes grandioses et parfois extravagantes de la communauté.



Si les juifs ultra-orthodoxes sont bien établis et largement acceptés à New York, l’expansion de leur communauté suscite parfois des tensions. À Monroe, petite ville en périphérie de la métropole, l’installation massive de milliers de juifs hassidiques a bouleversé l’équilibre local. Leurs tentatives d’imposer leurs règles de vie ont provoqué des frictions avec les autres habitants. Ceux qui choisissent de quitter cette communauté extrêmement fermée affrontent des ruptures profondes avec leurs proches et un monde moderne qu’ils connaissent peu. Ce voyage au cœur de la communauté hassidique offre un éclairage unique sur un mode de vie millénaire préservé dans l’une des villes les plus modernes au monde.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.