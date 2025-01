Envoyé Spécial du 30 janvier : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 30 janvier 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





Envoyé Spécial du 30 janvier 2025 : Le choix d’Odette, un document exceptionnel sur un dernier choix de vie

Odette a décidé de partir dans un éclat de rire, entourée des siens. Envoyé spécial l’a suivie durant les cinq derniers jours de sa vie, capturant des instants de tendresse et de joie partagée en famille. Un reportage intime au Québec, au cœur d’une fin de vie apaisée.

Pendant ce temps, en France, le débat sur l’aide à mourir est suspendu depuis la dissolution de l’Assemblée nationale. Son retour à l’agenda politique reste incertain, laissant de nombreux malades dans l’attente. Une nouvelle proposition de loi, soutenue par 220 députés, dont la présidente Yaël Braun-Pivet, a été déposée, mais son examen ne cesse d’être reporté.



Lorsqu’Envoyé spécial rencontre Odette à Montréal, cette Québécoise pétillante de 64 ans n’a plus que quelques jours à vivre. Atteinte d’un cancer incurable des poumons, elle a choisi de programmer sa mort pour le dimanche suivant. Depuis des mois, elle prépare ses proches à cet ultime au revoir, offrant à chacun réconfort et douceur. Pour elle, partir sans souffrance, entourée de sa famille, est un choix assumé et une véritable chance. Elle veut s’éteindre avant que la maladie ne la consume, dans la dignité, fidèle à la joie qui a toujours guidé sa vie.

Jusqu’à son dernier souffle, Odette nous livre un témoignage bouleversant, une leçon de vie précieuse pour nourrir le débat en France.

Au Québec, l’aide médicale à mourir n’est ni perçue comme une euthanasie ni comme un suicide assisté, mais comme un soin, accepté par les citoyens comme par les médecins. Le docteur qui accompagne Odette a choisi d’en faire sa mission, réalisant exclusivement ces interventions en fin de carrière. Il a évalué son cas et procédera à l’injection létale, lui permettant de s’endormir paisiblement. L’an dernier, plus de 7 % des décès au Québec ont eu lieu dans ce cadre, avec un large soutien de la population.