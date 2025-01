« Péril blanc » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (30 janvier 2025)

Publicité





« Péril blanc » : histoire et interprètes du téléfilm de France 3 ce soir, jeudi 30 janvier 2025. Ce soir sur France 3, c’est une rediffusion du téléfilm « Péril blancs » qui vous attend. Dans les rôles principaux, Armelle Deutsch, Christophe Malavoy et Guillaume Cramoisan.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Péril blanc » : l’histoire

À l’aube de l’automne, la station de ski de Méribel profite encore d’un calme paisible avant l’afflux des premiers skieurs. Mais cette tranquillité vole en éclats lorsqu’une nuit de pleine lune, le corps d’un homme est retrouvé nu sur un télésiège, du sang humain sur les lèvres et une balle en argent fichée en plein cœur. Une mise en scène troublante, évoquant les meurtres rituels des loups-garous.

L’enquêtrice Clara Kessler, originaire de la région, revient sur ses terres natales pour mener l’enquête aux côtés de son père, Georges Kessler, gendarme en préretraite. Mais aussi pour retrouver son nouvel amoureux.



La victime, Alexandre, un ancien détenu récemment libéré, travaillait pour « La Meute », une association militant pour la protection du loup en Haute-Savoie. Alors que Georges tente d’apaiser la tension grandissante entre éleveurs et défenseurs des loups, Clara s’intéresse au passé trouble d’Alexandre, notamment au dossier qui l’a conduit en prison. Très vite, l’affaire prend une tournure plus sombre, ravivant une vieille histoire de vengeance. Et à mesure que l’enquête progresse, Clara se retrouve prise au piège d’un jeu dangereux, où le passé semble déterminé à ressurgir…

Interprètes et personnages

Dans les rôles principaux : Christophe MALAVOY (Georges), Armelle DEUTSCH (Clara), Guillaume CRAMOISAN (Thibault), Fatou N’DIAYE (Flore), Frédéric ANDRAU (Mathieu), Manoëlle GAILLARD (Renée), Gabrielle ATGER (Sophie), Yann PRADAL (Sam).