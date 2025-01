God Save The Tuche : un ticket d’or sur les avant-premières caritatives le dimanche 2 février !

Publicité





Avis aux fans des Tuche et aux amateurs de belles surprises ! À l’occasion des avant-premières de « God Save the Tuche », qui auront lieu le dimanche 2 février dans toute la France, un ticket d’or sera dissimulé sous l’un des sièges d’un spectateur chanceux.











Un Ticket d’Or caché sous un siège pour les avant-premières de « God Save the Tuche »

🎟 Un ticket d’or, un voyage à Londres à la clé !

Ce précieux sésame offrira à son détenteur un voyage à Londres pour deux personnes ! Une occasion rêvée de découvrir la capitale britannique en mode royal, comme la famille Tuche. ✈️🇬🇧

🎬 Le synopsis : les Tuche à la conquête de l’Angleterre !

Après Monaco, les États-Unis et l’Élysée, la famille la plus déjantée de France s’attaque à un nouveau défi : Londres !

Lorsque Wilfried décroche un job dans la capitale britannique, toute la famille décide de le suivre. Mais entre le flegme anglais et le franc-parler légendaire de Jeff Tuche, le choc culturel promet d’être explosif ! Ajoutez à cela une rencontre improbable avec la famille royale et vous obtenez un cocktail hilarant… so British !



🎬 Tentez votre chance et faites une bonne action !

En plus de cette opportunité unique, une partie des bénéfices des avant-premières sera reversée à l’association Coucou Nous Voilou, qui œuvre pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés.

Ne tardez pas à réserver votre place ! Les billets partent aussi vite qu’une barquette de frites chez Jeff Tuche ! Alors, serez-vous l’heureux élu ? Rendez-vous en salle le 2 février pour une avant-première pas comme les autres ! Le film sortira ensuit en salles le mercredi 5 février 2025.

VIDÉO la bande-annonce du film