C dans l’air du 31 janvier 2025 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 31 janvier 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 31 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Châteaudun : une lycéenne victime de la drogue au volant

La commune de Châteaudun, en Eure-et-Loir, est en deuil après un tragique accident de car scolaire survenu jeudi matin. Le véhicule, transportant plusieurs dizaines d’élèves, a quitté la route avant de se renverser sur le bas-côté. Une lycéenne de 15 ans a perdu la vie, tandis que 20 autres élèves ont été blessés.



Le conducteur, âgé de 26 ans et sans antécédents judiciaires, a été placé en garde à vue. Un premier test salivaire aux stupéfiants s’est révélé positif, et une prise de sang a confirmé la consommation de résine de cannabis avant l’accident. Le chauffeur nie toute consommation récente et évoque une contamination passive liée à sa compagne, consommatrice régulière.

En visite sur les lieux, le ministre chargé des Transports a annoncé un renforcement des contrôles des chauffeurs, notamment sur la consommation de stupéfiants. Philippe Tabarot a rappelé que, comme les mesures prises contre l’alcool, une vigilance accrue est nécessaire face à ce fléau. Actuellement, 20 % des accidents mortels impliquent un conducteur sous l’emprise de stupéfiants.

Cette problématique est au cœur d’un projet de loi visant à requalifier ces homicides, actuellement considérés comme involontaires. Des personnalités, comme le chef Yannick Alléno, dont le fils Antoine a été tué par un chauffard récidiviste en 2022, militent activement pour ce changement.

Par ailleurs, selon le dernier rapport de la Sécurité routière, la vitesse excessive reste la première cause de mortalité sur les routes (33 %), suivie par l’alcool (25 %). La Ligue de Défense des Conducteurs alerte également sur l’état des infrastructures routières, pointé du doigt dans 30 % des accidents mortels.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 31 janvier 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.