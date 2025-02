« Les Tuche » : le film culte ce soir sur TF1 (3 février 2025)

Publicité





Les Tuche au programme TV du lundi 3 février 2025 – Alors que le 5ème volet sortira en salles mercredi, ce lundi soir TF1 rediffuse le film culte « Les Tuche ». Porté par Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, le film plonge la famille Tuche en plein coeur de Monaco.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming via la fonction direct du site et/ou de l’application MYTF1.







Les Tuche, le synopsis

« Un pour Tuche, Tuche pour un ! » À Bouzolles, la famille Tuche est une véritable institution ! Jeff, le père, contrôleur de billes depuis dix-huit ans, accueille avec enthousiasme son licenciement, qui lui permet enfin de se consacrer pleinement à sa passion : le football. Sa femme, Cathy, fascinée par Monaco et surtout par la Princesse Stéphanie, veille sur leurs trois enfants : Stéphanie, récemment couronnée « Miss Bouzolles », Wilfried et Donald.

Malgré les loyers en retard, les fins de mois compliquées et les coupures d’électricité, les Tuche restent une famille soudée et heureuse. Mais tout change le jour où ils décrochent le jackpot : 100 millions d’euros à la loterie ! À peine remis du choc, ils prennent la direction de Monaco, leur « terre promise ». Là-bas, entre luxe et mondanités, ils tentent tant bien que mal de s’intégrer. À peine installés dans leur somptueuse demeure, Cathy et Jeff organisent une rencontre avec leurs très distingués voisins…



Avec : Jean-Paul Rouve (Jeff Tuche), Isabelle Nanty (Cathy Tuche), Claire Nadeau (Mamie Suze), Théo Fernandez (Donald), Sarah Stern (Stéphanie), Pierre Lottin (Wilfried), Fadila Belkebla (Mouna), David Kammenos (Omar), Sami Outalbali (Jean-Wa)

Les Tuche : la bande-annonce

En attendant ce soir, (re)voici la bande-annonce du film.

(Re)découvrez « Les Tuche » ce soir sur TF1.