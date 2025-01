Ici Tout Commence spoiler : Coline fait une découverte choc, va-t-elle tout révéler ? (vidéo épisode du 3 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Coline va faire une découverte choc la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle va découvrir que Romain Valdine a non seulement une liaison avec Billie, mais il est aussi en couple avec Emi !











Coline est alors en plein dilemme : doit-elle révéler la vérité sur le chef et faire exploser à la fois le couple de Romain et celui de Billie et Tom ? Elle demande conseils auprès sa cousine, Carla, sans lui révéler de qui elle parle…

Carla meurt d’envie d’en savoir plus mais elle lui conseille quand même de ne rien dire : ce n’est pas son secret, ce n’est pas à elle de le dévoiler !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1104 du 3 février 2025, Coline sait tout pour Romain

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

