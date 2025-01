Ici Tout Commence spoilers : Billie va trop loin, Stanislas mal, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 27 au 31 janvier 2025)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 27 au 31 janvier 2025 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre feuilleton culinaire « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par Billie qui va aller beaucoup trop loin.







Piquée à vif quand Teyssier a critiqué sa cuisine, Billie est perdue en ce moment et ne sait plus ce qu’elle veut. La semaine prochaine, elle est déterminée à intégrer la masterclass de Romain. Elle y parvient et Tom est écarté ! Si ce dernier réalise qu’il est allé trop loin et tente de recoller les morceaux, c’est trop tard… Billie va embrasser le chef Valdine et mentir à tout le monde !

De son côté, Stanislas est mal. Il réalise qu’Alice est heureuse avec Gaëtan et confie à Hortense que Laetitia lui manque terriblement… Il décide de laisser Alice tranquille, c’est son amie.



Quant à Cléo, elle assiste à une scène choquante… Et Jasmine reste déterminée à la faire partir.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 27 au 31 janvier 2025

Lundi 27 janvier 2025 (épisode 1098) : Billie fait un coup de poker. Stanislas tombe sur un os. Carla a la langue bien pendue.

Mardi 28 janvier 2025 (épisode 1099) : Billie a peut-être décroché le gros lot. Stanislas lâche l’affaire. Constance n’est pas dupe.

Mercredi 29 janvier 2025 (épisode 1100) : Tom tente de recoller les morceaux. Cléo est témoin du pire. De son côté, Olivia comprend qu’il y a anguille sous roche.

Jeudi 30 janvier 2025 (épisode 1101) : Billie raconte des salades. Teyssier et Antoine assistent à un miracle. Anaïs préfère garder le silence.

Vendredi 31 janvier 2025 (épisode 1102) : Romain retombe sur ses pattes. Jasmine souhaite régler ses comptes. Anaïs comprend qu’elle a forcé le destin.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 27 au 31 janvier 2025

vidéo à venir

