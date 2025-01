Ici Tout Commence spoiler : Tom fait une surprenante proposition à Billie (vidéo épisode du 29 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Tom va surprendre Billie dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors que rien ne va plus entre Billie et Tom, ce dernier va faire son mea-culpa et lui parle d’un beau projet. On peut dire que la jeune femme ne s’y attendait pas du tout !











Depuis quelques jours, la jalousie s’est immiscée dans le couple de Billie et Tom, causant bien des tensions. Lorsque Billie a obtenu une place pour la prestigieuse masterclass du chef Romain Valdine, Tom a eu du mal à digérer son propre échec. Gênée, Billie n’ose plus vraiment partager avec lui ce qu’elle apprend aux côtés du célèbre chef… Pourtant, Tom semble avoir pris du recul sur la situation.

Et plus surprenant, Tom finit par présenter ses excuses à la femme qu’il aime et en profite pour lui dévoiler un projet d’envergure sur lequel il travaillait en secret depuis longtemps : leur resto en commun ! Le hic, c’est que Billie ne semble pas du tout emballée…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1100 du 29 janvier 2025, Billie glaciale face au projet de Tom

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.