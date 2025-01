C l’hebdo du 25 janvier 2025 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C l’hebdo du 25 janvier 2025, invités et sommaire – Ce samedi soir et comme chaque week-end sur France 5, Aurélie Casse vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C l’hebdos ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Les invités et le sommaire

🔵 Arnaque au faux Brad Pitt : la victime, Anne, réagit au cyberharcèlement dont elle est la cible

🔵 Prison pour narcotrafiquants : un pari dangereux ? Les journalistes Christophe Hondelatte, Dominique Rizet, l’ancien détenu François Troukens et l’agent pénitentiaire, Jessy Zagari, sont les invités de C l’Hebdo



Publicité





🔵 Antoine de Caunes, 71 ans, se confie sur le temps qui passe : « Je n’ai pas fait de chirurgie, rien du tout ! Il n’y a pas de gènes favorables, un peu d’entretien, du sport. (…) Le secret, c’est la capacité à s’enthousiasmer, à s’amuser, à accuser les revers du destin. »

🔵 Dans la suite de C l’hebdo : Antoine de Caunes, Marina Carrère d’Encausse, Nicoletta et Aurélia Del Sol

Extrait vidéo

🔴 Arnaque au faux Brad Pitt : la victime, Anne, réagit au cyberharcèlement dont elle est la cible, ce samedi, dans #CLHebdo, dès 18:50 avec @AureCasse “Ça fait mal. On a chacun notre histoire, chacun son fardeau. (…) Arrêtez de vous moquer des victimes !” pic.twitter.com/vJiwpy0RzQ — C l’hebdo (@clhebdo5) January 24, 2025

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 25 janvier 2025 à 19h sur France 5.