La Boîte à Secrets du 24 janvier : les invités de Faustine Bollaert ce soir

La Boîte à Secrets du 24 janvier 2025 – Faustine Bollaert vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 pour un nouveau numéro de « La Boîte à Secrets ».





A suivre dès 21h05 sur la chaîne, puis en replay gratuit pendant 7 jours sur France.TV.







La Boîte à Secrets du 24 janvier 2025 : les invités de ce soir

« La Boîte à Secrets » continue de toucher le cœur des téléspectateurs. Ce nouvel épisode s’annonce tout aussi émouvant et surprenant, avec Faustine Bollaert aux commandes, entourée de trois invités exceptionnels : Antoine de Caunes, Muriel Robin et David Hallyday.

Bien plus qu’une simple émission, « La Boîte à Secrets » offre un moment unique de partage et de confidences, où chaque invité dévoile une facette intime de son parcours. Un voyage intense à travers leurs souvenirs et les instants marquants de leur vie.



Au programme : des surprises personnalisées, préparées avec amour et complicité par leurs proches. Antoine de Caunes, Muriel Robin et David Hallyday seront tour à tour émus, surpris et touchés par ces instants inattendus.

Entre rires, émotions, retrouvailles et révélations, cette soirée promet d’être inoubliable. Vous découvrirez des archives inédites et des images exclusives tournées auprès de leurs proches.

Avec Faustine Bollaert pour orchestrer ces moments magiques, préparez-vous à vivre une soirée riche en émotions, à rire aux éclats et, pourquoi pas, à verser une larme. Une chose est sûre : vous n’êtes pas au bout de vos surprises !