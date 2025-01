« Le Roi Lion » : le dessin-animé culte ce soir sur M6 (1er janvier 2025)

Publicité





« Le Roi Lion » est au programme TV du mercredi 1er janvier 2025 – En ce premier soir de l’année, M6 rediffuse le film d’animation des studios Disney « Le Roi Lion » !





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming sur 6play via sa fonction direct.







Publicité





« Le Roi Lion » : votre film

Dans la Terre des Lions, Simba, jeune prince intrépide, rêve déjà de régner aux côtés de son amie Nala. Mais son insouciance et son désir d’aventure l’amènent à négliger les sages conseils de son père, Mufasa. Manipulé par la perfidie de son oncle Scar, Simba désobéit, mettant plusieurs fois ses proches en danger. Lors d’un de ces incidents, Mufasa perd tragiquement la vie en sauvant son fils d’un troupeau en panique. Accablé par la culpabilité et influencé par Scar, Simba choisit de fuir.

Errant seul dans le désert, Simba fait la rencontre inattendue de Timon et Pumbaa, deux compagnons excentriques qui lui apprennent à vivre selon leur philosophie insouciante. Leur quotidien paisible est bouleversé des années plus tard, lorsque Simba retrouve par hasard Nala. Elle lui révèle l’état déplorable de la Terre des Lions, désormais sous la domination de Scar et de son armée de hyènes.



Publicité





Le saviez-vous ?

🦁 À sa sortie en salle en France, plus de 10,5 millions de spectateurs ont vu le film.

🦁 Depuis sa sortie en salle aux États-Unis en 1993, “Le Roi Lion” a totalisé plus d’1,5 milliard de dollars de recettes. Il s’agit du plus grand succès pour un film Disney !

🦁 Le film a remporté deux Oscars (“meilleure chanson” pour Tim Rice & Elton John avec “The circle of life) et “meilleure musique” pour Hans Zimmer) et deux Golden Globes (“Meilleure comédie musicale” et “Meilleure musique” pour Hans Zimmer).

🦁 Avec plus de 55 millions de copies, “Le Roi Lion” est resté pendant 10 ans le numéro un des ventes de toute l’histoire de la vidéo (VHS + DVD).

🦁 “Le Roi Lion” est le tout premier long métrage d’animation Disney à se dérouler entièrement en milieu animal, sans qu’apparaisse le moindre personnage humain (même Bambi, faisait intervenir des chasseurs).

🦁 Afin de reproduire le plus fidèlement possible les félins, le département d’animation de Disney a travaillé pendant plusieurs mois en compagnie de Poncho, un lion de 350 kilos.

Vidéo

Au cas où certains n’auraient jamais vu le film, si si il y en a encore, (re)voici quelques images….