Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 1 du 16 janvier 2025)

« Pékin Express, la route des tribus légendaires » résumé et replay de l’épisode 1 du jeudi 16 janvier 2025 – C’est ce soir que M6 a lancé la toute nouvelle saison de Pékin Express. Les binômes arrivent en Afrique, loin d’imaginer que la saison sera marquée par le retour des passagers mystères. L’aventure démarre en Tanzanie.











Moâde et Ludovic, le binôme d’inconnus, fait connaissance. Et ils sont très différents ! Et Stéphane leur annonce que la course va démarrer tout de suite !

Et pour le début de cours, c’est un trek de 4 kilomètres avec leurs valises qui les attend. Et surprise, Stéphane a vidé leurs valises, ils doivent ajouter un matelas pneumatique dedans !

Mattéo et Esmeralda, les cousins belges, connaissent déjà des tensions. A l’inverse, Max et Hélène sont bien et démarrent le trek les premiers. Ils prennent de l’avance.



Arrivés devant le panneau « voiture interdite », ils vont devoir gonfler un matelas et traverser un lac. Lionel et Eva ferment la marche. Lionel, en rémission d’un cancer, n’a pas encore retrouvé sa forme physique. Max et Hélène finissent la traversé les premiers et démarrent le stop. Ils arrivent les premiers devant Stéphane ! Ils remportent le bonus (une nuit sur le Kilimandjaro) et se qualifient pour l’étape 2 !

Moâde et Ludovic sont 2èmes et se qualifient pour l’épreuve d’immunité. Etienne et Judith, ainsi que Cécile et Marion, se qualifient aussi.

Après une première nuit chez l’habitant, place à l’épreuve d’immunité. C’est serré mais c’est Etienne et Judith qui remportent la victoire et se qualifient pour la seconde étape.

Place à la fin de l’étape, avec le drapeau noir synonyme de duel final. C’est Etienne et Julie qui doivent l’attribuer, ils tirent au sort et le donnent à Moâde et Ludovic. Le stop démarrent et ils donnent le drapeau à Cécile et Marion.

Amandine et Alison remportent l’étape et la première amulette ! Moâde et Ludovic sont 2èmes. Otis et Enzo, derniers avec le drapeau noir, ont la chance de rattraper Mattéo et Esmeralda. Ils leur donnent le drapeau !

Pékin Express, le duel final : et le premier binôme éliminé est…

Stéphane a réuni tout le monde et annonce le retour du passager mystère à partir de l’étape 2 ! Mattéo et Esmeralda sont derniers, ils sont donc en duel final et choisissent logiquement d’affronter Otis et Enzo. Mattéo y va face à Enzo. Mattéo repart le premier duel et c’est lui qui remporte le duel !

Place à l’ouverture du l’enveloppe noire pour Otis et Enzo. Verdict : l’étape est non-éliminatoire ! Pas d’éliminé donc ce soir !

Pékin Express, la route des tribus légendaires, le replay de l’épisode 1

Si vous avez loupé ce premier épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+.