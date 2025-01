Secrets d’histoire du 15 janvier : sommaire de l’inédit ce soir sur France 3

Publicité





Secrets d’histoire du 15 janvier 2025 – Stéphane Bern vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». Dans ce numéro, Stéphane Bern vous propose une émission exceptionnelle sur Pauline Borghèse, la sœur préférée de Napoléon !





Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Publicité





Secrets d’histoire du 15 janvier 2025, « Pauline Borghèse, la diva de l’Empire ! »

Découvrez la fascinante destinée de Pauline Borghèse, une étoile éclatante de notre Histoire. Suivre son parcours, c’est embarquer pour une aventure romanesque où éclats de rire et passions ardentes se mêlent aux tourments et aux secrets enfouis.

Quelle femme extraordinaire ! Son voyage débute dans le maquis corse, se poursuit dans les fastes des hôtels particuliers parisiens, et prend un tournant tragique dans les Caraïbes, marquées par la perte de son premier mari. Puis viennent le sud de la France, refuge de ses libertés amoureuses, et surtout l’Italie, où son mariage avec le prince Borghèse l’introduit dans l’une des familles les plus riches et influentes d’Europe. Sous les ors des palais romains, elle mène une vie d’élégance et de raffinement, notamment au cœur de la somptueuse galerie Borghèse.



Publicité





Stéphane Bern vous invite à franchir les portes de cette villa Renaissance exceptionnelle, abritant une collection d’art inestimable, avec plus de 800 tableaux et une centaine de sculptures à couper le souffle.

À une époque où les destins se tissent entre diplomatie et passions, Pauline Borghèse incarne une femme fière et indomptable. Sa grâce et son audace fascinent autant qu’elles intriguent.

Laissez-vous emporter par cette épopée captivante racontée par Stéphane Bern, et découvrez une femme sensible, audacieuse et résolument attachante. Pauline Borghèse n’est pas une simple spectatrice de l’Histoire impériale : elle est une actrice déterminée, prête à imposer son influence et à écrire son propre chapitre.