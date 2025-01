Star Academy 2024 : le programme des évaluations de la semaine 14

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 14 – Premier dimanche à 3 au château de la Star Academy au lendemain de l’élimination de Charles et la qualification de Marine pour la grande finale.





Et ce soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des quatorzièmes évaluations, qui auront lieu .







Star Academy, des évaluations lundi matin

Cette semaine, Ebony et Franck vont rentrer chez eux le temps d’une journée : mardi pour Ebony et mercredi pour Franck. Il y aura quand même des évaluations, afin de gagner un avantage sur le prime de samedi !

Les évaluations auront lieu lundi matin, uniquement pour Ebony et Franck. A la clé pour le gagnant : un duo avec n’importe quel élève de la saison, qui viendra au château ! Il y aura une évaluation de chant en format battle sur « All of me » de John Legend. Et il y aura une danse en impro en mode battle !



Michaël a annoncé qu’ils allaient rencontrer une star internationale cette semaine mais sans pouvoir leur révéler le nom pour l’instant.

Star Academy, demi-finale 2 : qui doit aller en finale ?

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.