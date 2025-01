Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 13 janvier ?

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 14 – C’est ce lundi matin qu’auront lieu les évaluations au château de la Star Academy. Alors que c’est la semaine de la seconde demi-finale, Franck et Ebony passeront des évaluations pour obtenir un avantage sur le prime de samedi.











Publicité





Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce lundi, les évaluations sont programmées à 9h30 pour les académiciens, soit à partir de 10h sur le flux live de TF1+. Ils auront une évaluation de chant en format battle sur « All of me » de John Legend et une danse en impro sur une musique choisie par Malika.

A l’issue de ces évaluations, le gagnant remportera un duo avec un ancien académicien de la saison au choix.

Comme chaque semaine, le résumé complet de ces évaluations sera disponible sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées.



Publicité





Star Academy, demi-finale 2 : qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Ebony Franck Résultats Vote

A LIRE AUSSI : Star Academy : Charles sort du silence après son élimination (VIDÉO)

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.