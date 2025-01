Star Academy, Charles s’exprime après son élimination : « je vais continuer à travailler »

Publicité





C’est Charles qui a été éliminé de la Star Academy 2024 aux portes de la finale samedi soir à l’issue de la première demi-finale de l’aventure. Il est sorti de silence aujourd’hui dans un long post publié sur le réseau social Instagram.











Publicité





« Me voici de retour dans la vie réelle ! Cette vie qui, grâce à vous, votre amour et votre confiance, est soudain devenue encore plus belle. » a écrit Charles, qui sera de retour sur le prime de samedi pour un duo avec Ebony.

« Je tenais à remercier la Star Academy et tous les gens merveilleux qui m’ont accompagné pendant cette aventure. (…) Grâce à vous, j’ai été entouré de bienveillance, et ce qui aurait pu être difficile est devenu la plus belle histoire de ma vie jusqu’à aujourd’hui. » a-t-il poursuivi.

« J’espère vous rendre fier(e)s encore longtemps. Je vais travailler, continuer à m’améliorer et faire en sorte que cette période devienne ma vie entière. »



Publicité





Charles sera de retour au château dès demain pour un moment privilégié avec Ebony, qui l’a choisi pour partager un duo.