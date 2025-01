Star Academy du 10 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 10 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de jeudi des académiciens.





Une journée qui débute avec le cours de sport de Ladji. Il leur a prévu une séance de boxe !







Charles a ensuite un cours particulier avec Marlène pour parler de son solo sur le prime sur « SOS d’un terrien en détresse » dee Balavoine. Pendant ce temps là, Sofia et Fanny font travailler Marine, qui chantera « My heart will go on » de Céline Dion.

Pendant ce temps là, Franck et Ebony s’occupent comme ils peuvent. Marine va ensuite à son tour avec Marlène et Charles avec Sofia et Fanny. Marine lâche tout et pleure pendant qu’elle chante avec Marlène.



Marine appelle sa famille, elle avoue qu’elle se sent tendue.

Fanny et Lucie prennent ensuite tous les académiciens pour répéter la collégiale sur « Le sens de la vie » de Tal.

Surprise pour Charles : il retrouve Noah au foyer et ils mangent en tête à tête ! Et ils répètent leur duo pour le prime de samedi. Charles retourne ravi au château alors que Marine, Franck et Ebony n’ont pas pu voir Noah.

