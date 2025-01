Danse avec les Stars 2025 : le casting complet dévoilé

Publicité





Danse avec les Stars 2025, casting – On connait désormais le casting complet de la prochaine saison de « Danse avec les Stars », qui devrait être lancée début février sur TF1.





La chaîne a dévoilé aujourd’hui les deux derniers noms du casting : le chanteur Jungeli et l’animateur Nelson Monfort.







Publicité





La compétition s’annonce féroce pour cette nouvelle saison de « Danse avec les Stars » sur TF1 ! L’émission culte, qui allie élégance, technicité et spectacle, a levé le voile sur les 12 personnalités prêtes à fouler le parquet. Entre sportifs, artistes et figures emblématiques, ce casting promet une saison riche en émotions et en surprises.

Florent Manaudou

Champion de natation et habitué à briller sous pression, Florent Manaudou se lance dans une aventure hors de sa zone de confort. Sa discipline et sa stature athlétique en font un candidat très attendu.



Publicité





Adil Rami

L’ancien footballeur, Champion du monde 2018 en Russie est célèbre pour ses performances sur le terrain et sa personnalité haute en couleur. Il apportera énergie et humour à la compétition.

Lénie Vacher

Révélée dans la Star Academy 2023, la jeune chanteuse est prête à montrer l’étendue de son talent artistique.

Charlotte de Turckheim

Actrice, réalisatrice et humoriste, Charlotte de Turckheim compte bien mettre son expérience et son charisme au service de la danse.

Eve Gilles

Miss France 2024 est prête à enflammer la piste de danse cette saison.

Sophie Davant

Grande figure de la télévision, Sophie Davant est prête à enchaîner les chorégraphies et à montrer qu’elle est aussi à l’aise sur scène que devant une caméra.

Mayane

L’actrice révélée dans le film d’Artus « Un ptit truc en plus » promet de bousculer les codes avec des performances modernes et pétillantes.

Claude Dartois

Le célèbre aventurier de « Koh-Lanta » revient pour un nouveau défi, où il devra remplacer le feu de camp par les projecteurs. Une transition qu’il semble aborder avec enthousiasme et détermination.

Julie Zenatti

Artiste incontournable de la scène musicale française, Julie Zenatti, connue pour sa sensibilité, compte bien captiver le public par sa grâce et son émotion.

Frank Leboeuf

Champion du monde 1998, Frank Leboeuf troque ses crampons pour des chaussures de danse. Sa détermination et son sens de l’effort pourraient faire de lui un candidat redoutable.

Jungeli

Star montante de la scène urbaine, le chanteur Jungeli, 16 ans, a connu un succès phénoménal l’an dernier avec le titre « Petit génie ». Il promet d’apporter une touche de modernité et d’énergie avec des performances qui pourraient bousculer le jury.

Nelson Monfort

Le commentateur sportif emblématique est prêt à relever le défi, mêlant humour, élégance et une touche de poésie sur le dancefloor.

Avec un tel mélange de profils, la saison 2025 de *Danse avec les Stars* promet des moments inoubliables. Les candidats, accompagnés de danseurs professionnels, s’entraînent déjà pour offrir des prestations à couper le souffle et séduire le jury, ainsi que le public.

Le grand lancement est prévu pour cet automne sur TF1. Alors, qui remportera le trophée cette année ? Faites vos pronostics et préparez-vous à vibrer devant des performances uniques !