Star Academy du 13 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 13 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de dimanche des académiciens.





Premier réveil à 3 au château après l’élimination de Charles et de la qualification de Marine pour la finale. Marlène arrive accompagnée pour le débrief : Pauline Duarte, directrice d’un label qui s’occupe des élèves de la Star Ac. Elle leur explique qu’ils sont désormais des artistes et les rassure pour la suite.







Pour le duo de Marine et Santa, Pauline salue leur connexion et la performance. Pour le duo avec Sting, elle a trouvé que Charles était plus à l’aise que Marine.

Pour Franck, Ebony et Shaggy, Marlène salue le côté solaire de Franck, qu’elle sent heureux. Et elle envie l’aisance d’Ebony.



Marine n’est pas content de sa prestation sur « My heart will go on » de Céline Dinon, elle pense ne pas être dedans. Pauline trouve que ça manquait un peu d’émotion avant le dernier refrain mais la fin était magnifique. Elle lui conseille d’être indulgente avec elle-même.

Pour le trio Ebony, Franck et Camelia Jordan, Paulinee l’a trouvé magique et les félicite.

Place au débrief du tableau de Franck. Pauline a trouvé ça très beau, épuré mais puissant. Marlène lui conseille d’articuler plus.

Michaël arrive pour annoncer le programme de la semaine. Ebony rentrera chez elle mardi, Franck mercredi. Et ils passeront des évaluations lundi matin en modes battles sur « All of me » de John Legend et sur une danse. Et ils rencontreront une star internationale mardi !

Ebony et Franck répètent leur évaluation avant de se coucher. Franck stresse pour la danse.

