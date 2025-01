C à vous du 13 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 13 janvier 2025, invités et sommaire





🔵 Retraites, budget : dernières tractations entre les socialistes et le gouvernement Jerome Guedj, député socialiste de la 6ème circonscription de l’Essonne, est l’invité de C à vous

🔵 Lutte contre le narcotrafic : Darmanin veut isoler les “cent plus gros” détenus. On en parle avec Frédéric Ploquin, journaliste d’investigation et spécialiste du grand banditisme, dans C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Jacky Ribault, chef-propriétaire du restaurant « L’Ours » à Vincennes (Val-de-Marne)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Laure Manaudou pour le documentaire « Laure ! Laure ! Laure ! » diffusé dimanche à 21h sur CANAL+; et Clotilde Courau, Sylvie Testud et Stéphane de Groodt, pour la pièce de théâtre « La Vérité » qu’ils joueront à partir du 23 janvier au Théâtre Édouard VII à Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 13 janvier 2025 à 19h sur France 5.