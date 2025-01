Ici Tout Commence spoiler : Jim et Jasmine face à Cléo ! (vidéo épisode du 16 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Jim et Jasmine vont devoir affronter Cléo dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Jasmine, Jim et Souleymane s’inquiètent de son retour, ils vont se retrouver face à elle dans le parc de l’institut !











Le retour de Cléo Louvin trouble profondément Jim, Jasmine et Souleymane, marqués par leur passé chargé avec elle. Jasmine, particulièrement anxieuse, ne peut s’empêcher d’envisager le pire et s’inquiète énormément pour son petit ami, Jim. Une question l’obsède : Cléo compte-t-elle à nouveau s’en prendre à lui ? Et voilà qu’elle apparaît soudainement devant eux. Cléo présente ses excuses à Jim mais Jasmine lui demande de partir.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1091 du 16 janvier 2025, Cléo face à Jasmine et Jim

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.