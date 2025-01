Star Academy du 17 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 17 janvier 2025 – C'est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de jeudi des académiciens.











Un journée qui débute avec un cours de sport un peu particulier : Ladji est venu accompagner pour un cours spécial corde à sauter ! C’est l’influenceuse mannequin et coach sportive Morgane Miller qui est avec les élèves. Ils font de la corde à sauter sur l’hymne de la saison.

Cours particulier pour Ebony avec Sofia et Fanny. Elles lui font travailler « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche. Pendant ce temps là, Franck a un cours particulier avec Marlène. Il travaille la chanson « Comme ils disent » de Charles Aznavour.

Les cours s’inversent ensuite. Franck rejoint Sofia et Fanny tandis qu’Ebony retrouve Marlène.



Lucie et Fanny arrivent ensuite pour les répétitions du prime. Franck et Ebony répètent « Last Dance » de Donna Summer avec Lucie. Et Marine et Ebony répètent leur duo sur « Whithout you » de Mariah Carey avec Fanny.

Malika est au château pour les répétitions de danse du prime. Franck a un tableau pour cette seconde demi-finale. Et Ebony enchaine avec sa chorégraphie. Et Franck et Ebony ont une chorégraphie commune à travailler.

C’est ensuite le grand retour de Charles, invité par Ebony à partager un duo sur la seconde demi-finale. Ebony le retrouver au foyer pour une soirée pizza. Ils répètent leur duo sur « Writing’s on the Wall » de Sam Smith. Marine et Franck, frustrés, décident de braver l’interdit pour rejoindre Charles ! Ils sont heureux de se retrouver et font un câlin collectif.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 17 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.