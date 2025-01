C à vous du 17 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 17 janvier 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Fin de vie, retraites … André Comte – Sponville, philosophe, auteur du livre “L’opportunité de vivre. Ultimes études”

🔵 Affaire du faux Brad Pitt : les “brouteurs”, des arnaqueurs qui jouent avec les sentiments. On reçoit Laurène Hanna, avocate d’Anne, victime d’un “faux Brad Pitt” dans #CàVous



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Laurence Arné et Clovis Cornillac pour leur spectacle “Mur Mure” à partir du 23 janvier au théâtre de la Michodière

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alexis Quaretti, directeur culinaire exécutif de la compagnie Oceania Cruises

🔵 Dans la Suite de C à vous : Charlie Dalin, vainqueur du Vendée globe; et Mathieu Madenian pour son spectacle “À pleurer de rire” au Solo à Paris et le 26 avril à la Cigale

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 17 janvier 2025 à 19h sur France 5.