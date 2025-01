Star Academy du 23 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 23 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de mercredi des deux finalistes, Marine et Ebony.











La journée débute avec le cours de sport de Ladji, qui leur a préparé un parcours du combattant. Elles donnent tout et ressortent bien fatiguées.

Ebony et Marine retrouvent ensuite Fanny et Lucie pour les répétitions de la finale. Et direction le bus ensuite pour rejoindre NRJ, où elles sont les invitées de Camille Combal avec un showcase.

Fanny et Lucie font répéter leurs singles à Marine et Ebony avant le showcase. Et elles rencontrent ensuite Camille Combal, qui leur annonce qu’elles vont écouter leurs premiers singles à la radio ! Elles découvrent « Ma faute » de Marine et « Unforgettable » d’Ebony avant une nouvelle surprise : les singles sont sortis !



Place ensuite au showcase pour Marine et Ebony. Elles chantent leurs titres, pour la première fois en public. Elles sont très émues et plus heureuses que jamais !

Dernier retour au château et une énorme surprise les attend : Matt Pokora est en cuisine ! Il leur a préparé un boeuf picadillo, une recette de sa femme. Les filles sont très heureuses, Matt prend un moment seul avec Marine, qui va chanter avec lui sur la finale. Et Ebony l’interroge sur le travail et la préparation pour une tournée où on mêle chant et danse.

Matt mange ensuite avec les finalistes et ils échangent. Le chanteur s’en va ensuite et les finalistes vont se coucher !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 23 janvier

