Star Academy : le château va fermer ses portes ce jeudi

Et voilà, on y est ! L’aventure de la Star Academy saison 2024 touche à sa fin et c’est ce jeudi que le château de Dammarie-les-Lys fermera ses portes. En effet, Marine et Ebony, les deux finalistes, partiront ce soir et dormiront dans un hôtel près du plateau du prime jusqu’à la finale de samedi.





Avant de quitter le château, c’est une grosse après-midi de répétitions qui les attend ce jeudi.







Fanny et Lucie arriveront pour répéter les multiples chansons qui les attend pour cette grande finale de la Star Academy alors qu’actuellement, les deux finalistes finalisent leurs valises.

Et ce soir, vers 20h, Ebony et Marine seront face au château pour lui dire au revoir et voir les lumières s’éteindre symboliquement.



Hier soir, les finalistes ont passé leur dernière soirée au château en compagnie de Matt Pokora. Cette année, la production a choisi de ne pas faire revenir les anciens candidats, à la grande déception des téléspectateurs.

