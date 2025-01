Star Academy du 29 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne de la tournée

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 29 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne spéciale tournée de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de lundi de Marine et Ebony.











Avant d’aller sur le plateau de « Quotidien », Ebony retrouve sa mère qui lui a acheté des vêtements.

Dans les coulisses de l’émission de TMC, Marine retrouve Isabelle Nanty, invitée elle aussi. Étienne Carbonnier vient saluer Ebony. Elle est fan de l’émission, elle est ravie.

Marine et Ebony entrent en plateau. Elles répondent aux questions de Yann Barthes et revivent les temps forts de la finale.



Après l’émission, Marine et Ebony sont ravies. Et elles retrouvent Isabelle Nanty, qui donne son numéro à Marine ! À l’extérieur, de nombreux fans les attendent.

Marine rentre à l’hôtel et découvre son emploi du temps du lendemain. Et on lui annonce que jeudi matin elle a rendez-vous avec son label et pour une séance photos pour faire la pochette de son single. Elle doit réfléchir au style qu’elle veut.

Surprise jeudi soir, elle est invitée à un gala en marge de la Fashion week !

