Les apprentis aventuriers du 29 janvier : Laurent annonce un rebondissement (résumé + replay épisode 3)

Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 3 du mercredi 29 janvier 2025 – C’est parti pour l’épisode 3 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9.





On retrouve les équipes alors que Laurent mesure le niveau d’eau ramené. Les trois équipes qui ont fini les premières et remportent un avantage sont : Jordan et Julie, Jean-Pascal et Delphine, ainsi que Rémy et Maéva.







Et surprise, Laurent leur annonce qu’elles se qualifieront directement pour la finale et accèdent à la plage des Apprentis Aventuriers ! Pour les autres, c’est la douche froide : un campement dans la jungle avec le strict minimum !

Ils vont devoir tout donner pour remporter des perles, la monnaie d’échange pour vivre confortablement grâce à l’épicerie de la plage et l’épicerie automatique de la jungle. Et Laurent ajoute que les prix sur la plage et dans la jungle ne sont pas les mêmes. Il y a aussi un téléphone : sur la plage, une minute est égal à deux perles. Mais dans la jungle il faudra trois perles !



Lors de chaque épreuve des perles, l’équipe gagnante remporte des perles mais aussi une immunité pour la cérémonie des votes. Durant cette cérémonie, les équipes de la jungle devront voter : 2 équipes devront s’affronter et l’une d’elles sera éliminée ! Pour les finalistes, pas de cérémonie des votes. Mais leurs places seront vite convoitées et ils pourront se faire voler leurs places sur la plage par une équipe de la jungle ! Rien n’est figé donc.

C’est lors des épreuves de l’affrontement qu’une équipe de la jungle pourra affronter une équipe finaliste et peut être prendre sa place ! Maéva et Rémy ont un peu peur, d’autant que les équipes de Jordan et Jean-Pascal sont soudées.

Laurent précise que si l’aventure est trop difficile, il y a la cloche de l’abandon.

Les 3 équipes finalistes sont emmenées sur la plage tandis que les autres rejoignent la jungle. Les blancs, les oranges et les bleus découvrent leurs cabanes, ils sont rassurés. Mais c’est toujours aussi tendu entre Rémy et Maéva. Pour les autres équipes, ce n’est pas du tout pareil dans la jungle. C’est minimaliste et il y a des toilettes sèches !

Les apprentis aventuriers, le replay du 28 janvier

Si vous avez manqué l’épisode 2 ce mardi 28 janvier 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 28 janvier à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 3.