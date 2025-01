Star Academy du 8 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 8 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de mardi des académiciens.





Ebony réveille Marine, qui part pour la journée dans sa région. Mais elle se trompe en lui disant qu’il est 9h alors qu’il est 8h ! Plus tard, Marine part direction le Pas-de-Calais.







Pour Franck et Ebony, place à la grande audition pour remporter un tableau sur le prime.

Franck passe le premier. Il a choisi le titre « Heal » de Tom Odell. Il imagine quelque chose de très sobre, avec un ciel étoilé et animé derrière. Il aimerait que l’on voit des étoiles qui brillent, des commettes qui passent. Il voudrait un nuage épais et éclairé au sol. Et il s’imagine seul sur scène. Il explique que ce n’est pas un tableau impressionnant mais ça sera touchant. Michaël a trouvé le tableau esthétique et réaliste, il a envie de le voir. Sofia le trouve subtile et raffiné. Hugues parle d’une vision épurée et Marlène salue l’intention.



Ebony passe ensuite, elle aimerait un tableau sur « Tattoo » de Loreen. Elle s’imagine entourée de danseurs habillés style Cléopâtre, et un décor de pyramide. Elle a imaginé un déroulé en plusieurs temps : un soleil rouge au fond au début de la chanson, un décor de désert de jour puis de nuit. Sofia trouve ça très intéressant, très visuel. Hugues trouve ça riche et malin. Malika pense que c’est très bien pensé, pointu.

Marine est de retour dans sa fac, où tout le monde la soutient. Son directeur de thèse lui demande quand elle compte la passer, Marine assure qu’elle la fera plus tard. Elle retrouve ensuite des amis.

Au château, Franck fait un gâteau. Et Michaël revient pour l’annonce du verdict : c’est Franck qui remporte le tableau !

Marine est de retour chez ses parents. Elle est très heureuse, ils lui montrent les multiples pancartes dans sa chambre et partagent une galette des rois.

Au château, Hugues arrivent avec Arnaud Tsamère ! Il avoue être fan de la Star Ac. Il leur raconte son expérience sur « Cyrano » et avec Hugues, ils font travailler Franck, Charles et Ebony.

Fanny et Lucie sont de retour pour annoncer des artistes supplémentaires pour le prime : Sting chantera avec Charles et Marine ! Et Ebony et Franck seront en duo avec Shaggy. Charles chantera « C’est dit » de Calogero avec Noah. Fanny et Lucie appellent Marine pour lui annoncer pour le duo avec Sting.

Marine part rencontrer son public sur une grande place à Arras. Une foule est là pour l’académicienne ! Et elle chante « Ma faute », son single. Elle repart au château reboostée ! Pendant ce temps là, Charles part chez lui. Marine rentre surexcitée, elle leur demande qui a gagné le tableau et elle leur raconte sa journée.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 8 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.