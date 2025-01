Star Academy : le premier message de Marine à ses fans depuis sa victoire

Publicité





Marine a publié ce mardi son tout premier post sur son compte du réseau social Instagram, trois jours après avoir été sacrée grande gagnante de la Star Academy 2024.





« Je n’ai pas les mots, ces 3 mois et demi ont été intenses, riches en émotions, en joie mais aussi en doutes… Je l’ai fait!!! » a écrit Marine aujourd’hui dans un long message publié en début de soirée.







« Vous me connaissez presque par cœur maintenant et je veux continuer à me livrer à vous, à travers mes réseaux et ma musique. Je veux garder ce lien si précieux qui nous lie, qui m’a permis d’aller jusqu’au bout et de réaliser mon rêve de toujours » a-t-elle poursuivi.

« Je ne vous remercierai jamais assez parce que c’est vous qui m’avez porté jusqu’à la victoire. Vous qui avez su apprendre à me connaître, dans ma spontanéité et parfois ma maladresse… dans mes manques de confiance (un peu saoulants) et mes larmes (excessivement fréquentes) »



Marine a terminé avec un joli message à destination d’Ebony : « Ebony, ma sœur, je t’aime et t’admire en tant que personne et artiste, je serai toujours là pour toi. Merci pour cette finale de fou« .