Star Academy 2025 : casting, durée et dates de diffusion de la prochaine saison

Alors que la saison 2024 de la Star Academy s’est achevée samedi dernier avec la finale et la victoire de Marine, TF1 et Endemol préparent déjà la prochaine saison ! En effet, la Star Academy sera bien de retour en 2025 et le casting est déjà en cours depuis plusieurs semaines.





Vous êtes déjà impatient d’en savoir plus sur la saison 2025 de la Star Academy ? On vous en dit plus !







Une nouvelle saison à l’automne

La nouvelle saison de la Star Academy devrait comme cette année durer 15 semaines avec 15 nouveaux élèves. Côté dates de diffusion, selon nos informations, la Star Academy 2025 devrait une nouvelle fois débuter en octobre.

Quels professeurs ?

Du côtés des professeurs, on peut dire que Sofia Morgavi a été la révélation de la dernière saison. La nouvelle professeure de chant a fait l’unanimité et en toute logique elle devrait rempiler.



Hugues Hamelynck, nouveau prof de théâtre cette saison, a déjà révélé avoir envie de poursuivre l’aventure : « J’ai hyper envie de recommencer. Il ne faudra pas faire la même saison et apporter des petites nouveautés. » a-t-il confié dans Gala.

Côté danse, les fans de la Star Academy militent pour le grand retour de Kamel Ouali. L’ancien prof emblématique pourrait-il accepter ? La réponse est malheureusement non. En effet, Kamel Ouali sera en fin d’année à l’affiche du retour de la comédie musicale Le Roi Soleil.

Où s’inscrire au casting ?

Si vous aussi, comme Marine, Ebony, Franck ou encore Charles, vous souhaitez réaliser votre rêve en poussant les portes du mythique château, inscrivez-vous ici. Notez qu’il faut être âgé d’au moins 18 ans.

