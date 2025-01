Star Academy, Marine se confie et chante en live sur RFM : « The Voice m’avait fait perdre confiance » (VIDÉO)

Publicité





Marine, grande gagnante de la Star Academy 2024, était l’invitée de la matinale d’RFM ce matin. Elle en a profité pour interpréter son premier single, Ma faute, et partager son expérience au sein du château.











The Voice Kids lui avait perdre confiance en elle

« J’avoue mon objectif c’était la tournée. » a confié Marine ce matin dans « Le meilleur des réveils ». « J’ai commencé à penser à la victoire à Beaugrenelle au showcase parce qu’il y avait vraiment beaucoup de monde qui criait mon nom »

« Depuis le début de l’aventure je pensais qu’Ebony allait gagner mais je pense que je n’ai pas démérité » a-t-elle précisé.

Marine est également revenue sur son expérience à The Voice Kids en 2015, où aucun coach ne s’était retourné : « J’avoue qu’à l’époque j’étais jeune et je l’avais un peu mal pris. Je ne faisais plus de musique après, je ne voulais plus chanter, je ne voulais plus faire de piano, ça m’avait fait perdre confiance en moi. Mais maintenant je me dis ‘quelle chance’ ! Heureusement qu’ils ne se sont pas retournés car je ne serai pas là aujourd’hui ».



VIDÉO Marine chante « Ma faute » en live sur RFM