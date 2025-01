Arrivée de Cyril Hanouna sur M6 : les journalistes du groupe inquiets, ils se prononcent contre

Publicité





Décidément, la possible arrivée de Cyril Hanouna au sein du groupe M6 fait coulée beaucoup d’encre. Alors que C8 fermera ses portes fin février suite à la décision de l’ARCOM, l’animateur est actuellement en négociations avec le groupe M6 afin d’arrivée sur W9 et Fun Radio en septembre prochain.





Suite à l’article de Libération révélant ses négociations entre Cyril Hanouna et le groupe M6, Karine Le Marchand a révélé qu’en cas d’arrivée de l’animateur, elle quitterait la chaîne.







« S’il vient je m’en vais. J’espère qu’un autre groupe aura la gentillesse de m’héberger (…) Il est hors de question d’être dans le même groupe et sur la même photo qu’une personne qui me harcèle, me méprise et m’insulte sans arrêt depuis 7 ans » a déclaré l’animatrice de « L’amour est dans le pré » et « La France a un incroyable talent ».

Et maintenant, les journalistes d’M6 et RTL ont exprimé leur inquiétude. Ils ont publié un communiqué de presse mardi soir, affirmant se prononcer contre l’arrivée de Cyril Hanouna.



« Vendredi 24 janvier 2025, Libération a publié un article dans lequel étaient évoquées les négociations en cours entre la direction du Groupe M6 et Cyril Hanouna. La direction du groupe M6 a souhaité rencontrer les SDJ des rédactions de M6 et RTL pour préciser les contours des projets d’émissions qui seraient proposées à l’animateur. La direction présente un projet d’émissions de divertissement, apolitiques, portant principalement sur l’actualité des médias. » commence le communiqué.

« Ce projet ne traiterait d’aucun sujet polémique ni politique. La direction précise que cette collaboration avec Cyril Hanouna serait conforme aux valeurs du groupe M6. Une série de garde-fous sont prévus pour encadrer ces programmes. Les SDJ de M6 et RTL ont présenté ce projet aux rédactions. A l’issue de cette restitution, une vaste majorité des journalistes s’est prononcée contre l’arrivée potentielle de Cyril Hanouna au sein du groupe. » poursuivent les rédactions d’M6 et RTL.

« Les débats ont fait émerger plusieurs craintes. L’animateur a vu son émission plusieurs fois épinglée par l’Arcom pour avoir relayé de fausses informations, pour manque de pluralisme, pour avoir relayé des propos discriminants, pour avoir manqué de retenue dans la diffusion d’images susceptibles d’humilier des personnes, ou encore pour avoir relayé à plusieurs reprises des théories du complot. Cette ligne, rassemblant désinformation, insultes, prises de positions orientées vers l’extrême-droite, suscite la vive inquiétude de nos rédactions. »

« Les rédactions de M6 et RTL craignent que son arrivée dans le groupe n’ait des conséquences néfastes sur leur travail et la perception que les téléspectateurs et l’opinion publique en ont. »