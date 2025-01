TPMP : un homme fait irruption en plateau pour s’en prendre à Cyril Hanouna ! (VIDÉO)

Publicité





Ce soir, l’émission « Touche Pas à Mon Poste » (TPMP) diffusée en direct sur C8 a connu un moment de grande tension. Alors que Cyril Hanouna animait un débat animé avec ses chroniqueurs, un homme a soudainement fait irruption sur le plateau, provoquant la stupeur générale.





L’individu, visiblement très agité, a interrompu le cours normal de l’émission pour s’en prendre directement à l’animateur vedette. Cyril Hanouna a eu peur et a eu le réflexe de s’écarter.







La sécurité, rapidement intervenue, a maîtrisé l’homme avant de l’évacuer du plateau sous les regards médusés du public et des chroniqueurs. Cyril Hanouna, connu pour son sang-froid dans les situations imprévues, a demandé de le sortir et assuré qu’il lui parlerait après. Il a ensuite tenté de détendre l’atmosphère en plaisantant.

Malgré l’incident, l’émission a pu reprendre son cours. Pour l’heure, aucune déclaration officielle n’a été faite par C8 concernant cet incident. Une enquête pourrait être ouverte pour déterminer les motivations de cet individu et les éventuelles failles dans le dispositif de sécurité.



VIDÉO un homme fait irruption sur le plateau de TPMP