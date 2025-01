Une actrice de « Plus belle la vie » porte plainte pour viol

Publicité





Une actrice de la série « Plus belle la vie » a déposé plainte le lundi 20 janvier pour agression sexuelle et viol contre un ostéopathe, a annoncé le parquet de Paris aujourd’hui, confirmant une information du Parisien. Une enquête a été ouverte et confiée au 1er district de police judiciaire (1er DPJ).











Publicité





Selon le parquet, la plainte concerne des faits qualifiés d’agression sexuelle et de viol. Aucun autre détail n’a été communiqué, mais le 1er DPJ est désormais chargé de mener les investigations.

D’après les informations rapportées par Le Parisien, qui ne dévoile pas l’identité de l’actrice de la série aujourd’hui diffusée sur TF1 sous le nom de « Plus belle la vie, encore plus belle », les faits dénoncés auraient eu lieu dans un cabinet médical situé dans le XVIIe arrondissement de Paris. L’actrice s’y serait rendue pour consulter l’ostéopathe en raison d’un problème aux côtes. Ces actes présumés se seraient déroulés sur deux séances distinctes, la seconde ayant été filmée par l’actrice.