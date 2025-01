Un Si Grand Soleil du 13 janvier : Belvis retrouvé mort, Flore amoureuse (résumé épisode 1554 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 13 janvier 2025, spoiler résumé de l’épisode 1554 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 13 janvier 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Ludo rêve qu’il est avec Axelle et c’est chaud. Le réveil sonne… Ludo est perturbé sur son vélo en direction de la ferme.

Hélène arrive chez IVG Conseils et découvre Belvis mort au sol de son bureau. Elle appelle la police, Yann l’interroge sur place au sujet de leurs rapports. Elle ne comprend pas qui a pu s’en prendre à lui.



Publicité





Axelle est avec Elodie pour parler de la pergola. Elle demande où est Ludo, Elodie ne sait pas et pense qu’il a du avoir un empêchement. Axelle n’apprécie pas, c’est lui qui avait fixé le rendez-vous.

Marc interroge Thierry et Yann au sujet de la mort de Belvis. Thierry l’envoie balader.

A la coloc, Flore a beaucoup dessiné. Bilal et Ulysse remarquent que Ludo est pas mal. Mais Flore est rivée à son téléphone… Ulysse pense que Flore kiffe Ludo. Ça fait rire Bilal, ils sont juste potes et colocs. Bilal regrette d’avoir conseillé à Flore de prendre Ludo comme modèle.

Elodie interpelle Ludo quand il arrive. Il dit qu’il n’était pas bien, il s’est perdu. Elodie lui reproche d’avoir loupé le rendez-vous avec Axelle, elle pense qu’il la fuit. Ludo dit qu’il n’était pas en état de la voir, c’est trop dur de résister. Elodie en a marre. Axelle est encore là, elle lui demande d’aller s’excuser. Il va la voir, elle lui demande quel est le souci. Ludo lui dit que c’est elle, elle lui plait beaucoup. Elle ne comprend pas.

Becker fait le point avec Yann et Elise. Ils cherchent à comprendre qui a pu tuer Belvis. A la galerie, Alix et Maéva entendent l’annonce de la mort de Belvis. Maéva appelle Tom pour le prévenir ! Ça s’est passé la nuit où ils y sont allés, Maéva et Tom flippent. Tom a pété une fenêtre ! Maéva pense que c’est impossible qu’ils remontent jusqu’à eux.

Victor parle avec Hélène, qui assure que Belvis était quelqu’un de bien. Victor lui fait remarquer qu’elle avait des doutes. Hélène revient en arrière, mais elle ne voit pas qui pouvait lui en vouloir à ce point. Elle dit avoir remonté la pente grâce à lui.

Robin se plaint à Tiago que ses parents insistent pour qu’il vienne en vacances à Nice. Robin n’a pas envie et propose à Tiago de l’accompagner, mais Nice lui rappelle trop de mauvais souvenirs avec son père.

Flore dessine Ludo, qui lui raconte comment ça s’est passé avec Axelle. Flore plaisante sur leur relation, Ludo dit qu’entre eux il n’y a aucune ambiguïté.

Thaïs retrouve Tom et Maéva. Elle leur demande la vérité, elle sait qu’ils cherchaient des preuves. Maéva et Tom nient, mais Thaïs insiste. Maéva avoue qu’ils y sont allés ce soir là. Tom a vu Belvis avec un homme, quand il est parti il était vivant. Thaïs leur conseille de tout raconter au commissariat ! Tom refuse, il pense qu’il va finir en taule.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Ludo face à une ex, Tom et Maéva accusés, les résumés jusqu’au 24 janvier 2025