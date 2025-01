Un Si Grand Soleil spoiler : le coup de foudre de Louis pour... (épisode du 30 janvier 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1567 du 30 janvier 2025 – C’est un véritable coup de foudre que va vivre Louis dans quelques jours dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, Louis va organiser cette semaine une grande soirée à la Paillotte afin de rencontrer de nouveaux artistes et pallier au départ de Maéva.











Une fête qui va coûter beaucoup d’argent à Louis et durant laquelle il va rencontrer… Laurine !

Celle-ci est venue avec son nouveau mec, un collaborateur de Louis. Mais avant de venir à la fête avec lui, elle a confié à Boris qu’il la gavait car il commençait à s’attacher… Et de son côté, Louis flashe immédiatement sur Laurine !

Pendant ce temps là, Louis remarche. Il a décidé de partir en cavale au Portugal et tout est organisé. Alain a hâte qu’il quitte Montpellier et qu’il s’éloigne de Flore… Mais Flore est toujours amoureuse, elle replonge et cède à la passion avec Damien…



