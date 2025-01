C dans l’air du 27 janvier 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 27 janvier 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 27 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Ultraviolence, narcotrafic… Le plan du gouvernement

Vendredi soir, vers 20h, alors qu’il sortait d’un entraînement de football dans le 14ᵉ arrondissement de Paris, Elias, un adolescent de 14 ans, a été agressé par deux jeunes de 16 et 17 ans qui lui ont demandé son téléphone portable. Face à son refus, il a été poignardé à l’épaule. Transporté à l’hôpital Necker par le Samu dans un état critique, Elias a succombé à ses blessures le lendemain.



Les deux agresseurs ont été identifiés grâce au témoignage d’un ami de la victime présent lors de l’attaque. Ils ont été interpellés vendredi soir et placés en garde à vue. L’un des suspects a avoué dimanche être l’auteur du coup de couteau, tout en affirmant qu’il n’avait pas l’intention de tuer. Son avocat a déclaré : « Aujourd’hui, il est attristé. Il sait que sa vie, ainsi que celle de la famille de la victime, est bouleversée. »

Déjà connus de la justice pour des vols avec violence, les deux suspects avaient été présentés à la justice en octobre dernier et étaient sous le coup d’une interdiction de se fréquenter. Ils doivent être présentés à un juge ce lundi. L’enquête, initialement ouverte pour « tentative d’homicide sur mineur de moins de 15 ans et extorsion avec arme », a été requalifiée en « extorsion suivie de mort », un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a condamné cette « violence gratuite » sur les réseaux sociaux, dénonçant un acte de « barbarie » lié à « l’effondrement de l’autorité ». De son côté, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé une réunion avec les procureurs pour adapter la politique pénale face aux « violences inacceptables ».

Par ailleurs, la lutte contre le narcotrafic, autre enjeu majeur du gouvernement, revient sur le devant de la scène avec une proposition de loi transpartisane qui sera examinée mardi au Sénat. Ce texte vise à renforcer les moyens pour lutter contre les gangs et le trafic de stupéfiants en France, en s’inspirant d’une commission d’enquête sénatoriale.

À l’international, Donald Trump, au premier jour de son retour à la présidence, a annoncé vouloir désigner les cartels de la drogue comme des « organisations terroristes étrangères ». Cette mesure s’inscrit dans un contexte où les États-Unis font face à une crise grave liée au fentanyl, responsable de plus de 72 000 décès par overdose en 2023, faisant de cette substance la première cause de décès chez les 18-45 ans dans le pays.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 27 janvier 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.