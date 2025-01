Un Si Grand Soleil spoiler : Tom dans le viseur de la police, Ludo dérape (épisode du 14 janvier 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1555 du 14 janvier 2025 – Tom va se retrouver dans le viseur de la police dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil »



Thaïs, qui a entendu la conversation de ses collègues, prévient Tom et Maéva. Elle conseille à Tom de dire toute la vérité quand il sera convoqué par la police.

Mais Tom refuse de se rendre au commissariat, de peur de finir en prison ! Sa mère a tout entendu et flippe pour son fils…

De son côté, Alix est elle aussi inquiète pour Tom et Maéva, qui lui ont tout raconté. Elle se confie à Nicolas.



Quant à Ludo, alors qu’il travaille avec Axelle sur le projet de pergola de la ferme, il est pris d’une pulsion et l’embrasse ! Il se rétracte juste après et lui explique être abstinent. Axelle le prend mal et rompt toute collaboration avec la ferme. Elodie est furieuse contre Ludo !

