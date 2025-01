La meilleure boulangerie de France du 9 janvier : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

Publicité





cLa meilleure boulangerie de France du 9 janvier 2025 – Ce soir, quatrième numéro de la semaine pour Michel Sarran, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais dans la saison 12 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury continue son tour d’Occitanie et du Pays d’Oc pour démarrer cette nouvelle saison et vous donne rendez-vous ce soir sur M6 !





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur 6play







Publicité





La meilleure boulangerie de France du 9 janvier 2025 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette première semaine de la saison, le jury est en Occitanie – Pays d’Oc.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Clémence dans l’Hérault qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,5/10 (9,5/10 pour la première impression, 8,5/10 pour le produit fétiche, 8/10 pour le pain signature, et 8/10 pour le défi du jury).



Publicité





🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Cyril et Pierrick dans l’Hérault qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 8,9/10 (8/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 8,5/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Maxime et Daniel dans l’Hérault qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,5/10 (8,5/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 7,5/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce jeudi soir, le jury sera dans le Gard et l’Hérault à la rencontre de deux nouvelles boulangeries.

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter l’Occitanie et le Pays d’Oc pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la nouvelle saison

Pour cette 12e saison, Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran repartent à la rencontre des meilleures boulangeries de France. Ils visiteront les artisans boulangers dans leurs propres établissements et les confronteront à des défis sur mesure, les évaluant avec passion, gourmandise et bienveillance.