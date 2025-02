Publicité





Grands Reportages du 16 février 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 16 février 2025 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Arnaques en tout genre » – Episode 1

L’an dernier, plus de quatre millions de Français auraient été victimes d’une arnaque, un phénomène en constante progression. Qu’il s’agisse de fraudes immobilières, d’escroqueries sentimentales, de garagistes malhonnêtes ou d’assurances prélevant sans réellement couvrir, ces tromperies prennent de multiples formes. Dans ce premier épisode, nous suivons le combat de ces victimes déterminées à faire valoir leurs droits. Une série de 3 épisodes de 60 minutes sur la traque des escrocs.

Et à 14h50 dans Reportages découverte « Arnaques en tout genre » – Episode 2



Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.