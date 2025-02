Ici Tout Commence spoiler : la belle surprise de Carla ! (vidéo épisode du 26 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que c’est une très jolie surprise que Carla va faire à sa tante Angèle et sa cousine Coline dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors que c’est l’anniversaire de Raphaël, Angèle et Coline n’ont pas le moral… Mais Carla va débarquer et leur redonner le sourire !











Publicité





C’est une journée particulière pour Angèle et Coline : l’anniversaire de Raphaël. Marquées par le passé et les horreurs qu’il a fait, les deux femmes n’ont pas vraiment le cœur à célébrer… Pourtant, Coline ne peut s’empêcher de penser à son oncle. Alors que l’ambiance est morose, Carla surgit à l’improviste chez sa tante et sa cousine, leur réservant une belle surprise… Elle a cuisiné leurs plats préférés et décident quand même de porter un toast !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Teyssier au pied du mur, Alice se déclare, les résumés jusqu’au 14 mars 2025

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1120 du 26 février 2025, Carla fait une jolie surprise à Angèle et Coline

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.