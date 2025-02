C à vous du 12 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 12 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Justice des mineurs, la guerre des chefs à droite, enquête dans la France des PMU… Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l’Ifop, est l’invité de

🔵 Meurtre de Louise : le suspect Owen L. est passé aux aveux. Le point sur l’enquête avec Damie Delseny, journaliste, chef du service police/justice du Parisien



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Jean-Paul Rouve, acteur et réalisateur, pour le film « God save The Tuche »:

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Philip Chronopoulos, chef du Palais Royal Restaurant à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Charlotte Cardin nous présente son album « 99 Nights Deluxe ». Elle interprètera le titre « Feel Good » au piano; et Kyan Khojandi et Thomas VDB pour la série « Bref.2 » disponible le 14 février sur Disney+

