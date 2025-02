« La Belle et la Bête » : 4 choses à savoir sur le film ce soir sur M6 (28 février 2025)

Publicité





« La Belle et la Bête » est en mode rediffusion ce vendredi 28 février 2025 sur M6. Un film réalisé par Bill Condon, avec dans les rôles principaux Emma Watson, Dan Stevens, et Luke Evans.





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6







« La Belle et la Bête » : l’histoire

À la fin du XVIIIe siècle, dans un petit village français, Belle, une jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un inventeur excentrique. Une nuit, égaré en forêt, celui-ci trouve refuge dans le château de la Bête, qui l’enferme dans un cachot.

Ne pouvant se résoudre à laisser son père prisonnier, Belle accepte de prendre sa place. Elle ignore encore que derrière l’apparence terrifiante de la Bête se cache un prince maudit, éperdument épris d’elle…



Un casting de rêve

Un casting d’exception donne vie aux personnages hauts en couleur de cette rencontre a priori impossible. Emma Watson incarne Belle, une jeune femme brillante, à la fois douce et déterminée, tandis que Dan Stevens se glisse dans la peau de la Bête, un prince maudit condamné à une éternelle solitude. Ce duo inattendu nous entraîne dans une histoire d’amour envoûtante, pleine d’émotions et de magie.

À leurs côtés, une distribution prestigieuse : Luke Evans en Gaston, Josh Gad en LeFou, Kevin Kline en Maurice, Ewan McGregor en Lumière, Emma Thompson en Madame Samovar, et Ian McKellen en Big Ben. Le tout sublimé par la musique emblématique d’Alan Menken, qui insuffle à cette adaptation en live-action toute la féerie du chef-d’œuvre original.

Grâce à des décors somptueux et des effets visuels à la pointe de la technologie, La Belle et la Bête nous plonge dans une aventure épique et grandiose, à couper le souffle !

4 choses à savoir sur votre film

❚ “La Belle et La Bête” a réalisé plus de 1,22 milliard de dollars de recettes dans le monde. En France il a cumulé 3.5 millions d’entrées.

❚ Le conte “La Belle et la Bête”, dont les premières traces françaises remontent à 1740, a de nombreuses fois été adapté au cinéma, la dernière en date était en 2014 par le réalisateur français Christophe Gans avec Léa Seydoux et Vincent Cassel.

❚ Pour le décor du village où vivent Belle et son père, Sarah Greenwood (chef décoratrice) s’est inspirée de petites villes de France comme Conques (Aveyron), Sarlat (Périgord) et encore Noyer-sur-Serein (Bourgogne).

❚ En version dessin-animé, « La Belle et la Bête » fut le cinquième long-métrage d’animation des studios Disney adapté d’un conte de fées, succédant ainsi à : « Blanche Neige et les sept nains » (1937), « Cendrillon » (1950), « La Belle au bois dormant » (1959) et « La Petite Sirène » (1989).

Vidéo

En attendant ce voir ou de revoir ce magnifique film, (re)découvrez-en sa bande-annonce officielle.