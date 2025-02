« L’île de la tentation » spoiler : la surprenante confrontation de Julie et Arnaud

Publicité





« L’île de la tentation » spoiler – Ce soir dans l’épisode 4 de « L’île de la tentation » sur W9, vous avez pu découvrir que chez les hommes, c’est Arnaud qui a trompé Julie et a déclenché l’alarme. On peut déjà vous dire que dans le prochain épisode qui sera diffusé mardi prochain, Julie va demander à parler à Loanne, la tentatrice qui a séduit Arnaud.











Loanne va lui confirmer le bisou échangé avec Arnaud, et même aller plus loin en lui expliquant qu’Arnaud l’a emmenée sur la plage, hors des caméras, pour aller encore plus loin !

Julie, profondément choquée et bouleversée, va alors demander à voir Arnaud pour le confronter. Ce dernier a alors une surprenante stratégie : il nie et dit qu’il ne se souvient de rien ! Delphine Wespiser va alors diffuser de nouveau les images devant Arnaud. Julie se sent humiliée par son comportement et est sur le point de mettre un terme à leur histoire.

Sur la plage des femmes, un clash va éclater entre Cory et Nasser. Alors qu’elle a cédé à la tentation et trompé Julian, Nasser ne sait pas si elle est réellement sincère avec lui…



Retrouvez cet épisode de « L’île de la tentation » mardi prochain sur W9 !