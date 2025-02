« Le Club des Invincibles » du 8 février : les invités ce soir sur France 2

Publicité





« Le Club des Invincibles » du 8 février 2025 : nouveau numéro ce soir sur France 2 avec Nagui. Le Club des Invincibles est de retour avec 4 des plus grands champions de jeux TV réunis sur un même plateau et face à 10 personnalités. La bataille va être rude.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





« Le Club des Invincibles » du 8 février 2025, présentation et invités

Nagui reprend les commandes pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe du défi et de la solidarité ! Le Club des Invincibles, composé des quatre plus grands champions de l’histoire des jeux télévisés, affrontera dix personnalités prêtes à relever le challenge au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale.

Dans cette équipe de légendes :

– Bruno, champion des « 12 Coups de midi » avec 252 victoires,

– Marie-Christine (213 victoires) et Sandrine (142 victoires), figures incontournables de « Tout le monde veut prendre sa place »

– Romain, l’un des Maîtres de midi les plus redoutables.



Publicité





Face à eux, dix célébrités bien décidées à faire tomber le mythe : Marina Carrère d’Encausse, Cartman, Camille Cerf, Michel Cymes, Cécile Grès, Jean-Luc Lemoine, Thierry Lhermitte, Sylvie Tellier, Tom Villa et Isabelle Vitari.

Dans un premier temps, elles s’affronteront pour décrocher une place en finale et former le Club des Invités. Une fois qualifiées, elles joueront en duo contre deux Invincibles sur leurs thèmes de prédilection. Leur mission ? Accumuler un maximum de bonnes réponses pour faire grimper la cagnotte.

Enfin, l’ultime épreuve : un face-à-face explosif entre le Club des Invités et le Club des Invincibles. Leur culture générale suffira-t-elle à renverser les maîtres du jeu ?

Plus qu’une compétition, c’est un engagement solidaire : plus de 50 000 euros seront reversés aux associations de la Fondation pour la Recherche Médicale et de la Fondation Recherche Alzheimer.

Le Club des Invincibles conservera-t-il son titre, ou les célébrités réussiront-elles l’exploit ? Réponse lors de cette soirée palpitante !