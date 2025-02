Paul-Loup Sulitzer est mort

Publicité





L’écrivain et financier français Paul-Loup Sulitzer est décédé ce jeudi 6 février 2025, à l’âge de 78 ans. Il est décédé à l’hôpital, à l’Ile Maurice, où il vivait depuis plusieurs mois, comme annoncé par sa fille.





Né le 22 juillet 1946 à Boulogne-Billancourt, il s’était fait connaître dans les années 1980 avec ses romans à succès mêlant finance et aventure, inaugurant ainsi le genre du « western financier ».







Avant de se lancer dans l’écriture, Sulitzer avait déjà une carrière impressionnante dans le monde des affaires. Dès l’âge de 16 ans, il travaille au Moyen-Orient, puis, à 21 ans, devient le plus jeune PDG de France en important des gadgets, notamment des porte-clés, qui connaissent un grand succès au Royaume-Uni. Il se tourne ensuite vers le conseil en commerce international.

En 1980, il publie « Money », son premier roman, qui rencontre un immense succès. Suivront « Cash ! » (1981) et « Fortune » (1982), formant une trilogie centrée sur le personnage de Franz Cimballi, un homme d’affaires justicier. En 1983, « Le Roi vert » confirme sa popularité, avec une épopée romanesque traduite en une trentaine de langues. Au total, ses ouvrages se vendront à plus de 30 millions d’exemplaires à travers le monde.



Cependant, sa carrière littéraire est marquée par des controverses. En 1987, il est révélé que plusieurs de ses romans ont été coécrits avec le journaliste et écrivain Loup Durand, Sulitzer se définissant alors comme un « metteur en livre » plutôt qu’un auteur unique. Cette collaboration n’entame pas sa popularité, mais soulève des questions sur l’authenticité de son œuvre.

Au-delà de la littérature, Paul-Loup Sulitzer a connu des déboires judiciaires. En 2000, il est impliqué dans l’affaire de l’Angolagate, concernant la vente illégale d’armes à l’Angola, et est condamné en 2009 pour « recel d’abus de biens sociaux », écopant de 15 mois de prison avec sursis et d’une amende de 100 000 euros.

Sa vie personnelle est également marquée par des problèmes de santé. Victime d’un coma diabétique en 2002, puis d’un accident vasculaire cérébral en 2003, il doit réapprendre à parler et à se déplacer. Malgré ces épreuves, il continue d’écrire et publie son autobiographie, « Monstre sacré », en 2013.

Ces dernières années, Sulitzer menait une vie plus discrète. Il laisse derrière lui une œuvre prolifique et controversée, ayant marqué la littérature populaire française des années 1980 et 1990.